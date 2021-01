SARONNO – Puntualmente il comando di polizia locale di piazza Repubblica si è attivato per la revisione dell’etilometro, lo strumento con cui gli agenti della polizia stradale misurano la concentrazione di alcool nel sangue per accertare lo stato di ebbrezza del conducente che dev’essere sottoposto ad una revisione periodica che ne garantisca il corretto funzionamento.

Lo strumento è in dotazione al comando e viene utilizzato non solo per i “normali” controlli a campione ma anche in occasione di incidenti stradali di particolare rilevanza, ed ha valore legale. In base al suo risultato, i vigili possono procedere alla denuncia dell’automobilista, se ha esagerato con l’alcol e che allora viene deferito all’autorità giudiziaria, rischia la patente ed anche l’auto.

L’Amministrazione ha investito 500 euro nel controllo annuale del dispositivo da parte di un’azienda specializzata proprio per garantire, anche ai fini legali, il valore delle misurazioni e i risultato del test così come previsto dal codice della strada.

(foto archivio)