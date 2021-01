SARONNO – Tamponamento, oggi alle 11.35, sull’ex Varesina alla periferia di Saronno. L’incidente è avvenuto nel tratto di viale Europa, sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa italiana.

Sono state due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, un ragazzo di 22 anni ed una donna di 53 anni. Per loro, fortunatamente, nulla di particolarmente grave, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per gli accertamenti medici del caso e per essere medicati.

Nell’immediatezza gli agenti della polizia locale si sono occupati di deviare il traffico, per fare in modo che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza, e quindi hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed eseguiti i rilievi del sinistro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità, anche ai fini assicurativi.

(foto archivio: un precedente incidente avvenuto nei giorni scorsi, sempre nei pressi di dove si è verificato quello odierno)

28012021