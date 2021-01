UBOLDO – “Quest’anno, a causa della pandemia in corso, non è stato possibile commemorare il 27 gennaio, Giorno della memoria, con eventi pubblici. Abbiamo ritenuto che non fosse giusto fare cadere nel nulla la necessità di ricordare e, pertanto, abbiamo pensato di donare agli studenti della secondaria di primo grado i seguenti libri la cui scelta è stata condivisa con i docenti di lettere”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale uboldese del sindaco Luigi Clerici.

Dunque, “La ninna nanna di Auschwitz” è stata regalata agli alunni di prima media; “La notte” agli alunni di seconda media e “Un sacchetto di biglie” per gli alunni di terza media.

(foto archivio: il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici. Anche a Uboldo il Giorno della memoria è stato dunque ricordato con una iniziativa concreta, rivolta ai più giovani)

28012021