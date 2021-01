Blackout a Cascina Vago di Lazzate, fine intervento per le 20

LAZZATE – Non sarà concluso prima delle 20 l’intervento di ripristino della corrente elettrica nel quartiere di Cascina Vago a Lazzate. La corrente è saltata poco dopo le 17 ed attualmente l’azienda di gestione del servizio sta cercando di riparare il danno più velocemente possibile, ma ci vorranno ancora diversi minuti prima che l’elettricità torni nelle abitazioni. A lamentarsi della situazione i residenti che, tutto d’un tratto, si sono trovati al buio senza preavviso. Non si tratta infatti di un distacco programmato per l’esecuzione di alcuni lavori ma di un guasto per il quale i tecnici sono già operativi.

Nelle ultime la situazione di tutta la zona è stata particolarmente critica. Settimana scorsa numerosi blackout e cali di tensione nella città di Saronno. Mentre nel fine settimana passato un grosso danno ad una cabina di distribuzione della zona dell’Altopiano di Seveso ha lasciato al buio buona parte di Barlassina e messo in crisi tutta la struttura del circondario. Anche in quel caso il danno fu recuperato a tarda serata.

