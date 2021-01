SARONNO – Incidente al supermercato di piazza Libertà in centro a Saronno, era già successo ad una cliente settimana scorsa ed il fatto si è ripetuto l’altro giorno, nel pomeriggio. Una caduta accidentale, con l’interessata che è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese, subito fatta arrivare sul posto dal personale della struttura commerciale.

Anche in questo caso, come nel precedente, per fortuna non si è trattato di niente di particolarmente grave anche se l’accaduto non ha mancato di attirare la curiosità dei passanti e degli altri clienti del supermercato, che sono accorsi per cercare di capire cosa stesse accadendo. E che poi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, non appena hanno saputo che tutto si era risolto per il meglio.

(foto: l’ambulanza della Croce rossa del comitato di Saronno che è accorsa dopo l’infortunio capitato al supermercato situato in piazza Libertà, nel centro storico di Saronno)

