CERIANO LAGHETTO – “Il Governo italiano e quello europeo si sono fatti infinocchiare sui vaccini dalle multinazionali. Pensavano di aver fatto un affarone e si sono ritrovati con un mucchio di mosche in mano. Questo perché l’Unione europea ha autorità e autorevolezza in politica estera prossime allo zero, mentre la situazione italiana è ancor peggiore. Qui il Governo e il suo super commissario Mimmo Arcuri ha speso sei volte tanto per le siringhe e 9 milioni di euro finora solo per le tendopoli a forma di primula. Della serie, non abbiamo i vaccini ma abbiamo le primule… grazie al….” Così Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia.

Ricorda Cattaneo: “In Russia, grazie a Sputnik, Mosca ha riaperto tutto. Ormai è immunizzata metà della popolazione. In tanti avevano denigrato il vaccino russo “Sputnik“, il primo ad essere varato a livello mondiale… alla fine dovremo chiedere aiuto a Putin, come peraltro già successo a marzo!”

29012021