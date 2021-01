MILANO – Un poco a sorpresa, ma come richiesto dal governatore Attilio Fontana alla luce degli ultimid dati, la Lombardia si appresta a lasciare la Zona arancione dell’emergenza coronavirus e, come il Lazio, a passare in Zona gialla. Il provvedimento è destinato ad entrare in vigore, con ordinanza del Ministero della Salute, da domenica 31 gennaio, ed è legato al rallentamento della pandemia.

Solo 5 regioni italiane sono destinate a restare in Zona arancione, ovvero Sardegna, Sicilia, Umbria, ed Alto Adige.

(foto archivio. il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, con il leader della Lega, Matteo Salvini)

29012021