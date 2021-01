SARONNO – Entrerà in servizio lunedì prossimo: è Antonella Pietri il nuovo segretario comunale di Saronno, prendendo il testimone da Vittorio Carrara che ha concluso ieri il proprio “mandato” in città. La nuova Amministrazione, civici-Pd, del sindaco Augusto Airoldi ha dunque scelto Petri: originaria della provincia di Sassari, classe 1957, ha svolto lo stesso incarico in diversi altri Comuni della provincia, ultimo quello di Luino. In precedenza era stata segretario (è una professione svolta sin dal 1984) a Cuvio con Orino, Dumenza con Agra, Barasso con Luvinate, Comerio, Gazzada Schianno, Castiglione Olona, Somma Lombardo e quindi a Malnate.

Per Carrara ora un riavvicinamento a casa, visto che è originario della provincia di Bergamo ed in questi ultimi anni ha sempre fatto quotidianamente la spola con Saronno per svolgere il proprio incarico in Municipio.

(foto archivio: una immagine del consiglio comunale di Saronno. Della segreteria generale durante gli ultimi anni si era occupato Vittorio Carrara)

29012021