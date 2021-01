SARONNO – Lavorano in negozio senza mascherina: due multe da 400 euro. Pur essendo impegnati in uno spazio chiuso in un’attività aperta al pubblico non indossavano le mascherine. Li hanno colti i flagrante gli agenti della polizia locale che li ha multati.

Prepositurale, iniziato il restauro del Crocifisso: 5 mesi di lavoro contro crepe e segni del tempo.

Il comandante regionale Lombardia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Stefano Screpanti – ha effettuato una visita ispettiva al Comando Provinciale Varese e alle dipendenti Compagnie di Saronno e Gaggiolo.

“Un mio ringraziamento personale al segretario generale del Comune di Saronno, Vittorio Carrara, che oggi conclude la sua esperienza lavorativa iniziata nel 2015 con l’amministrazione Fagioli”. Così l’ex presidente del consiglio comunale saronnese ed attualmente consigliere comunale della Lega, Raffaele Fagioli.

I volontari e i dipendenti di Croce Rossa Saronno che sono stati in prima linea per l’intera pandemia da coronavirus. Ha fatto il punto della situazione con ilSaronno il presidente del Comitato di Saronno Orlando Chiariello.



