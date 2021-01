SARONNO – “Proviamo a pensare ad in futuro più roseo”. Così Oscar Masciadri presidente della Fondazione Pasta ieri ha raccontato sulla propria pagina Facebook un interessante progetto per la sala di via Primo Maggio chiusa al pubblico per l’emergenza sanitaria ma comunque ricca d’idee e progetti.

“Ieri mattina al teatro Giuditta Pasta abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto tramite Yoko Takada con il Maestro Sakuma, il direttore generale della Kumamoto City Opera in Giappone, per parlare di gemellaggio e prossima collaborazione x il concorso lirico che la Città di Saronno e il Teatro hanno dedicato alla Giuditta Pasta, come è ben noto la cultura lirica Giapponese è molto avanti è molto legata a cultura italiana”.

Insomma un primo passo per continuare a sognare un grande futuro per la sala saronnese: “Potrebbe essere una bella opportunità per il teatro Giuditta Pasta, per la città di Saronno che con l’organizzazione di due festival uno al Teatro G.Pasta, l’altro in Giappone che poi alla fine ci sarà un’unica finale a Saronno, sotto il profilo culturale è una grossa opportunità oltre al fatto che l’immagine di Saronno sarebbe proiettata nel mondo”.

