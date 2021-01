SARONNO – Lutto per la comunità di Cassina Ferrara: si è spento nella “sua” Turate lo storico parroco, don Luigi Carnelli. Ottant’anni, era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1967 per diventare poi vicario parrocchiale a Pagnano, fra il 1967 ed il 1982; e poi a Lissone dal 1982 al 1990. Quindi l’arrivo a Saronno, come parrocco della chiesa di “San Giovanni Battista” a Cassina Ferrara. Dove è rimasto come vicario anche dopo la nascita, nel 2012, della comunità pastorale del Crocifisso risorto che ha riunito tutte le parrocchie cittadine. A Cassina Ferrara diede grande impulso alle attività oratoriane e contribuì alla crescita di Amor sportiva, la società calcistica rionale. Nell’ottobre 2018 aveva anche ricevuto la benemerenza cittadina della “Ciocchina“. E’ deceduto la scorsa notte.

Da Cassina Ferrara si era “ufficialmente” congedato con la messa solenne del 24 giugno 2018: “Sei appena andato via e già ci manca il tuo stile bonario, la tua conoscenza di tutte le singole famiglie del quartiere, la tua capacità di ascoltare tutti, il tuo sorriso e le tue battutine – così il prevosto monsignor Armando Cattaneo aveva salutato don Luigi Carnelli – E’ stato parroco in anni di grande cambiamento – conclude il prevosto – al nucleo storico del quartiere fatto da cortili pieni di gente si sono aggiunti tanti palazzi e tantissime famiglie nuove. La Cassina, una volta paese a sé si è saldato alla città. Ha fatto scelte coraggiose e mai teatrali”.

29012021