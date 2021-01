SARONNO – Anche questa settimana nella giornata di venerdì 29 gennaio, alle 16.20, tornano le speciali interviste di Massimo Tallarini su Radiorizzonti In Blu.

Dalle 16.20 alle 16.40, in diretta nazionale sul Circuito in Blu, andrà in onda una nuova puntata de Il territorio parla condotto da Federica Margaritora.

Questa settimana, in cinque minuti, la radio saronnese proporrà due temi del nostro territorio: innanzitutto la proposta dell’avvocato Pierluigi 𝑮𝒊𝒍𝒍𝒊, presidente del Consiglio Comunale di Saronno, in merito alla formazione dei consiglieri comunali e degli assessori sui meccanismi amministrativi della macchina comunale; verranno inoltre presentate le problematiche legate alle comunità per disabili della nostra zona, sorte in questo anno di emergenza pandemica.

La trasmissione si può seguire sulle frequenze degli fm88, sul digitale terrestre tv o sui canali radio al canale 880, www.radiorizzonti.org, scaricando l’app Mi Radio.

(foto d’archivio: l’avvocato e presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli intervistato da IlSaronno all’annuncio dei risultati delle elezioni amministrative di Saronno, la scorsa estate.)

