Ristorazione scolastica, Musarò: “Nessun aumento per le famiglie, stessa qualità e stessa sicurezza”

SARONNO – L’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò fa il punto, rassicurando le famiglie saronnesi, dopo l’aggiudicazione definitiva del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Saronno a Pellegrini. In sostanza fornirà pasti caldi per le scuole ed anche quelli consegnati a domicilio per il prossimo triennio.

“Finalmente è arrivato l’epilogo di una vicenda lunga e complicamente – commenta Musarò – e si è conclusa in un modo che permette all’Amministrazione di garantire una buona continuità. Per le famiglie i prezzi saranno invariati con la stessa qualità e con gli stessi servizi a partire da tutti gli accorgimenti sul fronte della lotta al contagio che in questi mesi abbiamo chiesto e verificato con i responsabili del servizio per gli istituti scolastici”. Quindi l’esponente della Giunta con delega alla partita conferma che non ci saranno modifiche sul servizio mensa ne sugli aspetti economici, ne su quelli organizzativi e qualitativi.

(foto: l’assessore all’istruzione Gabriele Musaròil giorno della nomina)