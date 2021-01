SARONNO – E’ successo ieri poco prima di mezzogiorno quando, per cause che saranno chiarite dalla polizia locale del comando di piazza Repubblica intervenuta sul posto, si è verificato un tamponamento tra un camion spunghi, una Fiat 500 e una Fiat 500x.

Ad avere la peggior prevedibilmente le due utilitarie. I conducenti, un 22enne ed una 53enne sono stati soccorsi dal personale sanitario della Croce Rossa di Saronno arrivati sul posto pochi minuti dopo l’incidente allertati da alcuni aurtomobilisti di passaggio. In un primo momento si è temuto per le loro condizioni ma dopo i primi accertamente sono stati subito dichiarati fuori pericolo. Poco prima delle 12,30 sono stati comunque accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per le cure e gli accertamenti del caso.

Come detto sul posto è intervenuta anche la polizia locale saronnese che ha provveduto a deviare il traffico permettendo ai soccorritori di prestare le prime cure e poi ha effettuato i rilievi del caso raccogliendo anche le testimonianze delle persone coinvolte e dei testimoni.

(foto archivio)