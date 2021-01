Grazie alla partecipazione dei propri cittadini e associazioni, anche Solaro è entrato nella classifica di Let’s Green!, il concorso di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che premia le azioni sostenibili.

L’associazione Animamente e Gian Luca Ferrario vincono rispettivamente un kit da 500 borracce e un gasatore d’acqua messi in palio dal concorso ideato e promosso dall’azienda dell’acqua, con l’obiettivo di premiare le pratiche e le iniziative più virtuose a tutela dell’ambiente.

Solaro entra così nella classifica dei Comuni che si sono distinti per l’impegno e la partecipazione di cittadini, scuole e associazioni a sostegno dell’ambiente, attraverso veri e propri progetti o piccole grandi azioni quotidiane.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «La numerosa partecipazione dei nostri cittadini e delle associazioni ci ha fatto assolutamente piacere. Al di là dello splendido risultato del concorso, è la finalità che ci colpisce maggiormente. Quest’Amministrazione Comunale vuole continuare ad essere attenta alle tematiche ambientali ed anche per questo ha sostenuto e pubblicizzato il concorso, coinvolgendo le realtà del territorio in un percorso che sicuramente proseguirà nei prossimi anni. Con la consigliere delegata all’Ecologia Greta Volpi e con la consigliera delegata alle Associazioni Emanuela Nobile abbiamo voluto incontrare personalmente i vincitori per ringraziarli della partecipazione e di aver portato il nome di Solaro all’interno di un concorso con finalità così importanti».

Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP: «La sfida di Let’s Green! è giunta al termine, lasciandoci quasi 3.000 testimonianze tra progetti e iniziative che raccontano le azioni sostenibili a favore del territorio della Città metropolitana di Milano. Un risultato per nulla scontato, considerata la drammaticità del momento che stiamo vivendo ormai da quasi un anno. La grande mole di materiale passato in rassegna ci ha dato modo di toccare con mano quanto sia importante per ogni comunità l’attenzione all’ambiente e quanto impegno vi sia dietro ogni gesto virtuoso. Per noi di CAP è un’ulteriore conferma che “Green” non è solo un bell’abito da indossare, ma un vero e proprio stile di vita che ogni giorno deve accompagnare le nostre scelte e i nostri gesti».

Let’s Green! ha premiato Comuni, cittadini, scuole e associazioni e il loro impegno nei progetti e nelle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. In palio per tutte le categorie, premi non solo belli, ma utili allo sviluppo sostenibile del territorio: dalle auto a biometano alle bici elettriche, dall’erogatore dell’acqua alla casa dell’acqua e contributi in euro per gli istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione di laboratori scientifici o alla ristrutturazione. Tante e differenti le buone pratiche premiate: dalla condivisione degli orti urbani a iniziative mirate a una gestione sempre più virtuosa della raccolta differenziata nei condomini, passando per attività a sostegno delle persone svantaggiate, fino all’utilizzo sostenibile dell’acqua di casa.

Per chi volesse conoscere tutti i dettagli di Let’s Green!, la classifica finale è disponibile all’indirizzo https://letsgreen.gruppocap.it/classifica-comuni.