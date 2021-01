SARONNO – Nello sport ed in particolare nel calcio giovanile locale qualcosa si muove, anche nell’emergenza per il coronavirus: il Gruppo sportivo Robur comunica infatti la ripresa parziale delle attività sportive di allenamento, con la programmazione di “allenamenti a distanza” in modalità web ogni sabato pomeriggio.

“Si comunica, inoltre, che da lunedì 1 febbraio riprenderanno gli allenamenti individuali in presenza sul campo conformente alle normative di sicurezza e ai Dpcm in vigore” fanno sapere i dirigenti del club roburino, che fa base al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno.