CARONNO PERTUSELLA – Domani il big match di serie D, l’atteso derby Castellanzese-Caronnese, con due squadre che vogliono restare in alto. L’allenatore del Caronno, Roberto Gatti, ha appena diramato le convocazioni. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Galletti, Andrea Battistello, Niccolò Gualtieri, Christian Travaglini, Christian Costa, Andrea Arcidiacono, Mohamed Salah Mzoughi, Andrea Azzini, Mattia Raccuglia; centrocampisti Tommaso Putzolu, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi; attaccanti Federico Corno, Giorgio Siani, Stefano Banfi, Flavio Becerri. Si gioca, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, dalle 14.30. Arbitro designato per questa gara della 17′ giornata è Davide Giacometti di Gubbio; assistenti Ivan Alexandrovic Denisov di Bari e Gianmarco Spagnolo di Lecce.

I rossoblù si troveranno di fronte una squadra in crescita e che punta anch’essa alle zone alte della graduatoria del campionato di serie D.

L’incontro fra Castellanzese e Caronnese di domenica poomeriggio sarà proposto in diretta, gratuitamente, sul canale Youtube della Castellanzese.

(foto archivio)

30012021