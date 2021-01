CARONNO PERTUSELLA – Dopo un inseguimento notturno per le strade cittadine i militari della compagnia di Saronno hanno fermato ed arrestato un 34enne di origine marocchina che, oltre ad aver saltato il posto di blocco dei carabinieri, ha anche opposto resistenza. Trovandosi così con due denunce a suo carico oltre ai problemi legali legati al mancato rispetto delle norme che regolano l’immigrazione in Italia,.

Ma facciamo un passo indietro. Ieri sera i carabinieri della stazione di Caronno Pertusella hanno realizzato un posto di blocco in città per effetuare alcuni interventi a campione sulla circolazione stradale. Ben presto è sopraggiunta l’auto guidata dal 34enne. Invece di fermarsi all’alt dei militari, il conducente ha accellerato ed ha cercato di dileguarsi. Ne è nato un’inseguimento. Visto che non riusciva a “seminare” la pattuglia il marocchino ha lasciato la vettura ed ha tentato di scappare a piedi. Una scelta poco fortunata visto che è stato raggiunto, bloccato e malgrado le molte resistenze immobilizzato ed arrestato. Dopo le pratiche di identificazione che hanno confermato che era già stato espulso in diverse circostanze perchè irregolarmente in Italia l’uomo ha trascorso la notte in camera di sicurezza. Stamattina è stato processato per direttissima e posto successivamente agli arresti domiciliari.