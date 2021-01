Ciceroni: “Al via lunedì il cantiere per il nuovo parcheggio della Cascina Paiosa e del parco Lura”

Ciceroni: “Al via lunedì il cantiere per il nuovo parcheggio della Cascina...

SARONNO – “Inizieranno lunedì 1 febbraio i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Trento, che servirà principalmente il campo dell’Amor e la Cascina Paiosa, la quale andrà a costituire una porta d’ingresso al Parco del Lura. I lavori avranno la durata di circa tre settimane”

Inizia così la nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni.

Sarà il primo parcheggio “green” della città. La pavimentazione, infatti, sarà realizzata in calcestre, materiale drenante usato per i sentieri nei parchi e in genere per forme di pavimentazione all’aperto dall’impatto ambientale minimo.

Il parcheggio sarà delimitato da tronchi di legno posizionati a terra, verrà creato un passaggio pedonale lungo l’impianto sportivo dell’Amor per agevolare il transito verso il Parco del Lura in direzione della Cascina Paiosa. È inoltre prevista un’area libera dalle automobili per permettere a chi vuole di trattenersi dopo le partite di calcio.

L’intervento è finanziato con fondi regionali (legge regionale 9/2020 “Interventi per la ripresa economica post Covid”) a cui la giunta ha deciso di aggiungere circa 10.000 euro di fondi comunali per contenere al minimo possibile l’impatto ambientale, come precedentemente illustrato.