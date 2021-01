CARONNO PERTUSELLA – Pochi nuovi casi positivi a Coronavirus sono stati rilevati a Caronno Pertusella: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono solo due.

Ecco dunque i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Caronno Pertusella: 1.217 (1.215)

In zona, nessun caso a Cogliate e alcuni casi a Misinto, Ceriano Laghetto e Lazzate. Nuovi casi anche a Tradate. Nel vicino comasco altri casi a Lomazzo e Mozzate, ancora ferma Turate.

Numeri contenuti nei principali centri delle Groane.

Risalgono i numeri dei nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, con +265 casi registrati in ventiquattro ore la provincia di Varese è oggi terza in Lombardia dopo quelle di Brescia (+374) e Milano (+363). Numeri più bassi nel Comasco (+165) ed in Brianza (+143).

In Lombardia a fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6 per cento). I nuovi guariti e dimessi sono 5.009. Come evidenziano i dati diffusi nel tardo pomeriggio odierno e riguardanti la Lombardia, i decessi oggi sono in calo ma restano comunque tanti, +55 (ieri erano stati +77).

