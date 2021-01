SARONNO / VARESE / LIMBIATE – Nelle ultime ore si sono ridotti i numeri, meno nuovi contagi da coronavirus sul territorio. Il dato è quello più aggiornato, del tardo pomeriggio di ieri. A Saronno +4, Varese +5, Gallarate +4 e Busto Arsizio +5. A Limbiate +2.

Ecco dunque i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno: 2.830 (2.826)

Caronno Pertusella: 1.215 (1.214)

Gerenzano: 803 (790) dato cumulativo dell’ultima settimana

Tradate: 1.331 (1.329)

Varese: 4.865 (4.860)

Busto Arsizio 5.469 (5.464)

Gallarate 3.348 (3.344)

Malnate 1.271

Nel Comasco:

Turate 659

Mozzate 666 (662)

Lomazzo 701 (698)

Appiano Gentile 619 (616)

In Brianza:

Limbiate 2.671 (2.669)

Cesano Maderno 2.503 (2.492)

Cogliate 622

Ceriano Laghetto 444

Lazzate 531 (529)

Misinto 387 (385)

Monza 7.506 (7.475)

Desio 2.753 (2.747)

Seregno 2.764 (2.757)

Lissone 2.854 (2.843)

Brugherio 2.158 (2.146)

Giussano 1.751 (1.746)

Varedo 882 (880)

Proseguono gli alti e bassi nella zona, per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus. Ieri si è assistito ad un calo di quelli registrati in provincia di Varese, “solo” +66. Nel Comasco +140 ed in Brianza +169.

In Lombardia a fronte di 34.156 tamponi effettuati, sono stati 1.900 i nuovi positivi (5.5 per cento; l’altro ieri era stata del 6.2). I guariti/dimessi sono 2.148. I decessi ieri in Lombardia sono stati +77 (l’altro ieri +88).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: vaccini anti-covid)

