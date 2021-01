Istituzione Zerbi, Guidi: “Caro sindaco, sono in attesa dell’avvicendamento e di un po’ di attenzione”

Egr. Sig. Sindaco Buongiorno

Mi chiamo Demis Guidi e sono “ancora” il presidente del Cda dell’istituzione Zerbi.

Ormai la soglia dei 100 giorni dal suo insediamento è passata da qualche settimana, ed io, esponente di Fratelli d’Italia, oggi all’opposizione e nominato 5 anni fa dalla precedente amministrazione, sono ancora qui ad aspettare almeno un Vostro cenno.

Dico “almeno” perché non solo, io sono ancora qui a svolgere un incarico e ad assumermi delle responsabilità che, alla luce delle ultime elezioni non mi competerebbero più (e specifico per chi non lo sapesse che la presidenza del Cda è un ruolo a titolo gratuito) ma nessuno di voi, sindaco, vice sindaco o assessore alla Cultura, a cui ho sempre fatto capo, non ha neanche preso minimamente in considerazione l’eventualità di interessarsi a chi sta ricoprendo la prima carica della seconda società controllata più importante della citta; nessuno di voi si è preso minimamente la briga di chiedere se il sottoscritto fosse disposto, per sua cortesia, a continuare a ricoprire l’incarico fino a quando non foste riusciti a trovare una figura adatta all’incarico, ma non avete neanche preso minimamente in considerazione l’ipotesi di rispondere alle mie richieste di avvicendamento.

Quando sono stato nominato, in sede di primo Cda, ho richiesto esplicitamente a tutti i componenti del consiglio di lasciare la politica fuori dalla porta e di collaborare fattivamente per una buona gestione del fiore all’occhiello di Saronno quale è l’istituzione Zerbi e così è stato fatto e proprio in funzione di questo proposito oltre a non voler creare problemi all’istituzione, ho deciso di non dare le dimissioni.

Speravo che le tempistiche fossero più brevi, ma purtroppo vedo che non c’è nulla all’orizzonte.

Quindi Sindaco, a fronte del fatto che le mie richieste fino ad oggi sono cadute nel vuoto, la esorto davanti a tutta la popolazione saronnese a trovare a stretto giro una soluzione.

Confido nel fatto che quel giorno qualche referente si prenda il disturbo di informarmi e di non venire a saperlo mezzo stampa come è successo a Daniele Etro della Focris.

Ringraziandola anticipatamente porgo

cordiali Saluti

Demis Guidi.