In campagna spuntano… migliaia di euro in titoli

LAZZATE – La polizia locale ha ritrovato un’ingente quantità di titoli al portatore ed un libretto postale con svariate migliaia di euro a disposizione abbandonati nella zona industriale al confine tra Lazzate e Misinto. Si tratta di ciò che rimane di un furto andato in scena sabato scorso a Mariano Comense. Un’anziana signora è stata truffata da due finti tecnici dell’azienda di gestione della rete idrica.

I soggetti l’hanno convinta con uno stratagemma a nascondere tutti i beni di valore in cassaforte e non appena la signora si è distratta l’hanno derubato di gioielli, contanti (oltre mille euro e 500 dollari), titoli al portatore ed un libretto di risparmio. Questi ultimi documenti sono stati ritrovati dagli agenti della polizia locale di Lazzate in perlustrazione sul territorio: in tutto c’erano sei titoli del valore di 2mila euro ciascuno, un titolo in scadenza del valore di un milione di lire ed un libretto con carica circa 10mila euro. Evidentemente i ladri non sapevamo come fare per incassare il tutto sul mercato nero. Tutto il maltolto è stato restituito intatto alla famiglia della vittima.

30012021