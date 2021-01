Saronno, Airoldi: “Contagi in aumento. Resti alta l’attenzione”. Quattro decessi in una settimana

Saronno, Airoldi: “Contagi in aumento. Resti alta l’attenzione”. Quattro decessi in una...

SARONNO – “I numeri restano bassi ma c’è un trend di crescita che non può non preoccupare”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che fa il punto sulla situazione Covid in città. Nel dettaglio i positivi ad oggi sono 166 a fronte dei 147 di settimana scorsa.

“Il valore assoluto è basso ma il trend è in crescita – spiega Airoldi – E’ un campanello d’allarme al quale non possiamo non prestare attenzione anche perchè a livello regionale stiamo allentando le misure di restrizione e c’è il rischio di tornare in un vortice dei contagi come avvenuto nella seconda ondata”.

Per quanto riguarda i guariti in una settimana sono passati da 2445 (dato da inizio pandemia) a 2493. In aumento anche i decessi che arrivano, sempre per quanto concerne il dato da inizio pandemia, a quota 162 registrando un +4 dalla scorsa settimana.

Stabile anche la situazione sul fronte Rsa: “Le positività sono di poche unità – continua il sindaco – Stanno procedendo bene le vaccinazioni anti covid in tutte e tre le strutture. Si è concluso il primo ciclo di somministrazione ad ospiti e personale con una buona adesione da parte dei lavoratori”.

Airoldi ha concluso ricordando che il punto di vaccinazioni e tamponi sono attivi e a disposizione della città e del personale sanitario come l’hot spot covid.