SOLARO – Prosegue l’impegno del Comune di Solaro per la ristrutturazione della scuola Mascherpa dell’Istituto Comprensivo Regina Elena. Due in particolare i nuovi progetti, che si sommano alla rimozione di amianto da pavimentazioni e rifacimento dei bagni dell’edificio programmata nella seconda parte del 2020.

L’Amministrazione Comunale ha varato un ulteriore piano di interventi di sistemazione e miglioria della struttura di via San Francesco. La variante ai lavori è già cominciata ed interessa il rifacimento dell’impianto elettrico, la creazione di un’aula di informatica, di una sala docenti, ed altre modifiche minori, fra le quali una porta di collegamento fra l’edificio della scuola Mascherpa e quello della scuola intelligente Regina Elena. In ogni aula verranno rivisti i collegamenti elettrici per meglio posizionare le lim e permettendo così una didattica migliorata.

Approfittando del periodo di chiusura per il cantiere della rimozione dell’amianto, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare importanti verifiche sulla tenuta della copertura. Due differenti relazioni hanno certificato che i problemi di infiltrazioni d’acqua già noti sono peggiorati durante l’ultimo anno e si è dunque proceduto a richiedere la progettazione del rifacimento del tetto ed a bandire la gara per l’intervento. I lavori partiranno lunedì primo febbraio, saranno effettuati da un’azienda della zona, e si protrarranno per 60 giorni. Il primo lotto di quattro aule sarà concluso con una ventina di giorni in anticipo e permetterà il rientro nella struttura, in totale sicurezza e senza che siano interessate dai lavori, delle quattro classi attualmente dislocate nella sede provvisoria di via San Paolo.

“Continuano – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Caronno – gli sforzi economici di questa Amministrazione per ridare ai nostri ragazzi una scuola in ordine e soprattutto completamente ammodernata. Abbiamo cominciato con il progetto della rimozione dell’amianto; il cantiere è stato fermato alcune settimane a causa di problemi legati alla pandemia ed ha subito dei ritardi.

La ditta sta procedendo secondo cronoprogramma cercando di recuperare parte del tempo perduto.

A quest’opera importante abbiamo deciso di aggiungere altre opere che riteniamo utili al buon funzionamento della scuola, svolte sfruttando il periodo con le attuali sistemazioni degli alunni.

Inizialmente avevamo pensato di lavorare invece sulla copertura la prossima estate, ma le perizie ci hanno consigliato di intervenire al più presto possibile.

Si tratta di un nuovo pesante investimento che abbiamo deciso di non rimandare ulteriormente, i lavori saranno eseguiti sul tetto per sanare quei problemi di infiltrazioni che, con l’andare del tempo, avrebbero rischiato di inficiare anche il rifacimento appena eseguito della pavimentazione.

La durata dei lavori prevista è di 60 giorni, ma visto il periodo molto dipenderà anche dal meteo.

Si tratta di sforzi considerevoli, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle risorse temporali, ma siamo sicuri che l’intera cittadinanza capisca, come noi, quanto sia importante consegnare ai nostri bambini una scuola più moderna, in piena funzionalità e in totale sicurezza”.

(foto archivio)

30012021