SARONNO – Intenso inizio di mattina, oggi, per i soccorritori in servizio alla Croce rossa e per il personale del pronto soccorso dell’ospedale, per tre interventi che si sono resi necessari in rapida successione, tutti per cadute accidentali avvenute per le strada. Primo episodio alle 8.55 quando sono stati alcuni passanti a dare l’allarme per un uomo che era finito a terra in via Milano, alla piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Cri, a seguire il trasporto al nosocomio cittadini di piazza Borella dove il sessantacinquenne è stato medicato di comunque lievi contusioni.

Alle 9.05 altri intervento, sempre per una caduta accidentale in strada, in via Don Volpi dall’altra parte di Saronno: la Cri ha soccorso una donna di 55 anni, anche lei trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata, non è grave.

Ancora, alle 9.11 altra richiesta di intervento, stavolta in corso Italia nei pressi dell’incrocio con via San Giuseppe; la Croce rossa ha soccorso e trasporto all’ospedale saronnese una donna di 65 anni.

(foto archivio)

30012021