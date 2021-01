SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Palazzetti chiusi al pubblico per l’emergenza coronavirus ma una alternativa online c’è, per tutti i tifosi della Pallavolo Saronno e della Rossella Ets Caronno, impegnate nel campionato di serie B che giunge oggi alla seconda giornata. Chi volesse assistere alle partite, in diretta, lo può fare semplicemente collegandosi al web. Per quanto riguarda la Rossella, l’incontro odierno va in onda alle 18 sul canale Youtube della società, che si trova cercando “Pallavolo Caronno Pertusella” e dove c’è anche l’intervista all’allenatore Claudio Gervasoni che presenta il match odierno, in casa contro lo Yaka Malnate, reduce dal successo sul Saronno.

La Pallavolo Saronno ospita al Paladozio di via Biffi la modesta formazione dei Diavoli Rosa, dalle 18.45: pure in questo caso è prevista la diretta, canale Youtube “Pallavolo Saronno serie B”. Insomma, per i supporter dei due club proprio non ci sono “scuse”, per tutti la possibilità di seguire anche a distanza la propria squadra del cuore.

(foto archivio: per ora il pubblico non può entrare nei palazzetti)

30012021