Alfonsi (FdI): “Le sole potature non bastano, servono anche interventi di pulizia”

CARONNO PERTUSELLA – Non basta un intervento di potatura ne serve anche uno di pulizia per curare il decoro cittadino. Così si può riassumere la nota del segretario di Fratelli d’Italia Caronno Pertusella, Andrea Alfonsi che affronta il tema dell’intervento comunale sulla rotonda di via Damiano Chiesa che si trova nei pressi Centro Giovanile di Pertusella.

Ecco il testo integrale dell’intervento del caronnese

Abbiamo preso visione del lavoro di potatura della rotonda di via Damiano Chiesa (centro giovanile), ma è necessaria anche la pulizia della zona interessata. Non è ammissibile lasciare una zona in queste condizioni: bottiglie, lattine, copricerchi di auto e giocattoli abbandonati. Chiediamo all’amministrazione una maggiore attenzione su questi aspetti e ci auguriamo una solerte risoluzione. Inoltre ci domandiamo perché, anche quando si intraprendono buone iniziative, non vengano mai portate a termine.

(foto: alcune foto scattate dallo stesso Alfonsi alcuni giorni dopo l’intervento di potatura realizzato dall’Amministrazione comunale alla rotatoria di via Damiano Chiesa)