Anziano ha le convulsioni per strada… al primo soccorso pensano i vigili

SARONNO – E’ stato decisamente provvidenziale l’intervento degli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica che ieri pomeriggio sono stati letteralmente gli angeli custodi di un 79enne vittima di un grave malore nella zona tra via Padre Reina e via Monti.

Tutto è iniziato intorno alle 13,30 quando una saronnese ha chiamato la centrale operativa spiegando che il padre, in stato confusionale e decisamente provato, era uscito di casa. E’ stata subito inviata una pattuglia nella zona in cui si era allontanato l’uomo nella speranza di rintracciarlo. E così è stato ma proprio mentre gli agenti lo hanno avvicinato per riaccompagnarlo a casa l’anziano ha avuto una crisi convulsiva molto forte tanto da perdere i sensi.

I vigili hanno chiamato il numero unico delle emergenze Areu richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Nel frattempo però seguendo le indicazione del personale delle centrale operative hanno prestato le prime cure all’anziano. Sono stati minuti che sono sembrati interminabili all’anziano. E’ arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo che l’ha portato all’ospedale di Saronno, fortunatamente in codice verde, per una serie di accertamenti.