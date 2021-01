Ardor Lazzate, pronto il nuovo terreno sintetico dello stadio: si punta alla D

LAZZATE – Tra pochi giorni sarà completata la posa del nuovo manto in sintetico dello stadio Brera di Lazzate. Investimento importante da parte dell’amministrazione comunale di 350mila euro, il nuovo terreno di gioco è in materiale artificiale di ultimissima generazione, una nuova tecnologia che al momento, in Lombardia, esiste solo a Lazzate. Con la spinta del nuovo campo, la società calcistica potrà rilanciare le proprie ambizioni di crescita. Al momento la prima squadra milita in Eccellenza e chissà che non possano aprirsi le porte della Serie D in futuro.

Il gruppo dirigente sta lavorando proprio in quella direzione: insieme ai lavori di posa del manto sintetico, infatti, il terreno di gioco è stato spostato di qualche metro verso la tribuna per consentire, alle spalle delle panchine, la predisposizione per una seconda tribuna mobile con ingresso separato da dedicare alle tifoserie ospiti. Come se non bastasse, la società ha investito altri 150mila tra installazione di un nuovo impianto di illuminazione di ultimissima generazione e realizzazione di cento metri di spogliatoi e di un altro campo in sintetico per portare la dotazione completa ad un campo a 11, un campo a 9 ed un campo a 7 per accogliere al meglio i quasi 300 tesserati gialloblu.

31012021