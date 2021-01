CASTELLANZA – Con due gol nella ripresa la Castellanzese si aggiudica il derby di serie D contro la Caronnese, che si è anche vista parare un calcio di rigore ed ha fallito alcune buone chances che forse avrebbero cambiato il corso della gara.

La cronaca – Primo sussulto al 12′ quando Vernocchi se ne va sulla destra, palla in mezzo ma Siani non fa in tempo ad intervenire. Al 40′ è Siani conuna conclusione ravvicinata dalla destra che fa correre un brivido alla squadra di casa ma il portiere devia sul fondo. Nel primo tempo anche qualche buona incusione della Castellanzese alla quale manca perà sempre l’ultimo passaggio.

In avvio di ripresa, è il 1′, ci prova Siani in mezza rovesciata ma il portiere di casa fa buona guardia; al 7′ è Calì che se ne va sulla sinistra, e quasi dal fondo costringe Indelicato a respingere con palla sul palo. E’ dunque la Caronnese che preme, nelle prime battute del secondo tempo. Mentre la Castellanzese al 8′ si affida ad un contropiede con Ghilardi che dopo una sgroppata calcia fuori. Passa un po’ a sorpresa al 15′ la Castellanzese, con Bigotto che si invola sulla sinistra, e mette in mezzo per Chessa che da centro area non può sbagliare. Immediata la reazione della Caronnese con un colpo di testa di Battistello che manda di poco alto su assist di Putzolu. E’ rigore al 29′: Banfi si invola in area, Indelicato lo stende e viene espulso. Alla battuta Siani contro il portiere in seconda, il saronnese ed ex Caronnese, Andrea Porro: tiro parato a terra. Mentre al 40′ Becerri con un rasoterra da appena dentro l’area coglie la base del palo alla destra di Porro. In pieno recupero contropiede di Corti: conclusione prima respinta da Marietta, ma recupera lo stesso attaccante dei neroverdi che insacca il 2-0.

Un successo, per la 17′ giornata di campionato, che fa volare la Castellanzese nelle zone alte della graduatoria, scavalcando proprio la Caronnese.

Castellanzese-Caronnese 2-0

CASTELLANZESE: Indelicato, Perego A., Alushaj, Chessa (38′ st Ornaghi), Negri, Colombo (21′ st Corti), Fusi (21′ st Bigotto), Mecca (43′ st Sestito), Perego G., Ghilardi, Zazzi (31′ st Porro). A disposizione Molinari, Gazzetta, Manfrè. All. Mazzoleni.

CARONNESE: Marietta, Zoughi (21′ st Costa), Arcidiacono, Galletti (43′ st Torin), Travaglini, Gargiulo (25′ st Becerri), Banfi, Putzolu, Siani, Vernocchi, Calì (17′ st Battistello). A disposizione Angelina, Raccuglia, Gualtieri, Corno, Azzini. All. Gatti.

Arbitro: Giacometti di Gubbio (Denisov di Bari e Spagnolo di Lecce).

Marcatori: 15′ st Chessa (Cas), 46′ st Corti (Cas).

