COGLIATE – La comunità cogliatese è in lutto per la scomparsa dello “storico” medico del paese, Dario Rossi, che si è spento a 95 anni; ricordato con un messaggio di cordoglio anche dall’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Basilico.

Tutti i cogliatesi si ricorderanno del dottor Rossi. Il nostro medico della mutua. Ha curato tutti noi. Una persona difficile da dimenticare. Premuroso , preparato, instancabile, attento, sempre di buon umore , reperibile a tutte le ore.

È sempre stato presente per tutti quelli che avevano bisogno, anche se non erano i suoi pazienti, anche quando ha raggiunto la meritata pensione. Non ti dimenticheremo caro dottor Rossi. Grazie della tua dedizione. Riposa in pace nella luce.

La notizia del decesso si è diffusa in paese domenica mattina. Il funerale, comunicano i suoi famigliari, si svolgerà in forma privata. Molti i messaggi di cordoglio che sono giunti ai suoi parenti ed anche sui social: “Sempre disponibile… il vecchio medico di famiglia… grazie di esserci stato” scrive una sua ex paziente.

(foto archivio)

31012021