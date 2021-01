VARESE – “Fin dall’inizio Italia viva ha posto una questione di merito sul recovery plan e su un patto di legislatura in grado di traghettare il Paese fuori dalla pandemia e dalla crisi economico sociale. Serve un cambio di passo, e stare al passo, perchè altri Paesi in Europa stanno procedendo in modo decisamente efficace ed efficiente“. Così la parlamentare locale di Italia viva, Maria Chiara Gadda, sulla vicenda della crisi politica a Roma.

(foto archivio: a sinistra la parlamentare del Varesotto di Italia viva, Maria Chiara Gadda)

31012021