SARONNO – Cecilia Cabella (classe 3^ della scuola Rodari), Marta e Ilaria Bighi (classe 1^ e 3^ della scuola Damiano Chiesa), Sabrina Di Lernia (classe 1^ della scuola Bascapè) e i 24 alunni e la maestra Chiara della classe 2^ C della scuola Pizzigoni sono i vincitori del Gianniverba l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale sull’informatore comunale Saronno Sette. I vincitori potranno ritirare il proprio premio alla sala ragazzi della biblioteca civica a partire dal 9 febbraio.

Questa settimana si è concluso lo spazio “il favoloso Gianni” dedicato dall’informatore comunale a Gianni Rodari organizzato nell’ambito dell’iniziativa Diritti in gioco in occasione del centenario della nascita del celebre autore. Tra le proposte disponibili sul Saronno sette questa settimana oltre alle nuove strofe della filastrocca “Un signore di Scandicci” c’è anche quella della 2^ C della scuola Pizzigoni che propone un video per imparare la canzone, disponibile per tutti su youtube.

Oltre alla rubrica sul Saronno Sette è stata realizzata anche una simpatica mostra che, unitamente al concorso del GianniVerba e della filastrocca, è stata proposta alle scuole di Saronno. “Ringraziamo – spiegano dal Comune – alunni e insegnanti della scuola Rodari per aver ospitato la mostra, e invitiamo le altre scuole a fare altrettanto”