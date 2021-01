SARONNO – “Correnti in quota prevalentemente occidentali, con associata nuvolosità variabile e temperature con valori leggermente superiori alle medie del periodo. Domenica mattina veloce passaggio di un impulso perturbato, con precipitazioni diffuse sul territorio, prevalentemente deboli, fino a moderate sulla bassa pianura e l’Oltrepò pavese. Dal mattino

di lunedì 1 febbraio condizioni più stabili, con bassa o nulla probabilità di precipitazioni fino a metà settimana”. Lo fa sapere il Servizio meteorologico di Regione Lombardia.

In dettaglio, dalla scorsa notte a stamane precipitazioni tendenti a divenire diffuse sull’intero territorio regionale e in intensificazione. Maggiormente interessati i settori meridionali della regione, in particolare Appennino e mantovano. Non escluse locali intensificazioni anche su fascia prealpina centro-orientale. Limite neve attorno a 1000 metri circa, salvo su Appennino, dove potrà portarsi attorno a 600 metri. Nel corso della mattina domenicale, tendenza ad un’attenuazione e all’esaurimento delle precipitazioni a partire da ovest. Tra la serata di ieri e le prime ore di oggi 31 gennaio si segnalano inoltre rinforzi di vento da nord in quota oltre 1500 metri e da est su bassa pianura centro-orientale (velocità medie orarie possibili fino a 30 chilometri orari).

