SARONNO – Come Saronno si sta preparando all’approdo, lunedì, nella Zona gialla dell’emergenza coronavirus e con tante riaperture? Nel weekend, sabato e domenica, parecchia gente in giro, in quello che è stato una sorta di pre-Zona gialla, seppur con molte attività ancora chiuse. Non si sono visti i maxi assembramenti di Milano, sui Navigli ed in centro, ma anche nella città degli amaretti soprattutto nei pomeriggi, di sabato e domenica, di persone a spasso se ne sono viste parecchie.

Su ilSaronno le indicazioni su quel che si potrà e non si potrà fare da lunedì.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: una veduta pomeridiana di corso Italia a Saronno)

31012021