SARONNO – Radiorizzonti non si ferma e prosegue il suo corso.

Martedì 2 febbraio – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. Alle 10.29, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. A seguire alle 11.29, con replica alle 21, ospiti di Gianni Branca, Maria Assunta Miglino dell’Associazione “La Rivincita”. Mercoledì 3 febbraio – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Elvira Ruocco conduce il nuovo programma “Le ville della Lombardia”, un piacevole itinerario alla scoperta del fascino del territorio lombardo . A seguire alle 11.03, con replica alle 19.44, Iaia Barzani intervista Federico Capeci, autore del libro “L’Universo Oscuro- Viaggio tra i più grandi misteri del cosmo”. E per finire la giornata, alle 11.29, con replica alle 21, sempre Gianni Branca assieme ad Antonella ospitano Giuseppe Sala, comandante della Polizia Locale di Saronno.

Giovedì 4 febbraio – Alle 10.29, con replica alle 19.13, ospite di Gabriella ed Emilio il Dott. Natale De Micheli, Infettivologo.

Venerdì 5 febbraio – Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica” , con don Federico Bareggi, a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 6 febbraio – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca ed il suo consueto “Dalla parte del cittadino”, ospite l’Assessore all’Istruzione e allo sport Gabriele Musarò. . Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 7 febbraio – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

Lunedì 8 febbraio – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10.03, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. Dopodichè alle 10.29, con replica alle 19.13, “Match Point”, la trasmissione di sport locale e nazionale, a cura di Paolo ed Agostino. A seguire alle 11.15, con replica alle 20, nel programma “Match Point”, il Sindaco di Saronno (o un rappresentante dell’amministrazione comunale) terrà un aggiornamento di 5 minuti sulla evoluzione della situazione in città nei giorni dell’emergenza Coronavirus su sanità, istruzione, sicurezza. E per finire, alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “STORIE DI GIOCHI”, dal nascondino al Sudoko, in cui si farà un breve racconto delle storie e di giochi, come sono nati gli aneddoti e le curiosità che li contraddistinguono.

Tutti i giorni dal lunedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00: SPAZIO UNITRE: L’Università delle Tre Età:

Lezioni della settimana: Lunedì 1 febbraio: Franco Luigi Turconi – L’Orto e il giardino, che passione, Martedì 2 febbraio: Daniela Armandola – Milano o Cara, Mercoledì 3 febbraio: Claudio Borroni – I Grandi compositori, Giovedì 4 febbraio: Pietro Salerno – Francese 4B proiezioni, Venerdì 5 febbraio: Daniela Armandola – I Goti, Sabato 6 febbraio: Claudio Borroni – I Grandi compositori, Domenica 7: Daniela Armandola – Milano o Cara.

