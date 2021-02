SARONNO – “Periodo inusuale e regole inusuali. Il periodo di emergenza ci mette purtroppo di fronte, anche per quello che riguarda il nostro congresso, a rivedere e ripensare tempi, spazi e modalità”.

Così il capogruppo Francesco Licata e il segretario cittadino Mauro Lattuada spiegano il funzionamento del congresso del Pd. Questa settimana ilSaronno dedicherà uno speciale al momento che sta vivendo il partito in città con le interviste ai tre candidati sindaci alla segreteria. Ad ognuno di loro Sabina Banfi, Sara Battistini e Rino Cataneo sarà dedicata un intervista da martedì 2 a giovedì 4 febbraio.

Ma torniamo al congresso.

“Sarà un congresso totalmente on line nel rispetto delle norme e nel rispetto soprattutto di chi ha sofferto e di chi non c’è più. Uno schema già visto e consolidato nelle prime fasi della campagna elettorale con presentazione delle varie mozioni in video call ed anche, alla medesima maniera, dei confronti tra i candidati. Mancano ancora 2 settimane e ci saranno ancora ulteriori occasioni di confronto, fino ad arrivare al 14 febbraio, data nella quale gli iscritti si pronunceranno sul nuovo segretario di circolo con una votazione che sarà anche questa on line e con una piattaforma che garantirà correttezza e segretezza del voto”.

(un appuntamento del Pd del passato con Francesco Licata)

01022021