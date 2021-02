LOMAZZO – In una nota l’Amministrazione comunale del sindaco Giovanni Rusconi di Lomazzo ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese, casi in aumento.

Casi totali segnalati da inizio 2020: 727 casi di covid. Totale dei decessi: 47. La rsa, residenza anziani di Lomazzo è tornata a 0 casi di covid attualmente presenti, dopo essere stata pesantemente colpita nel corso della seconda ondata.

Questa è l’attuale situazione nel nostro paese: – Casi totali in paese: 615; casi attualmente attivi a Lomazzo: 38; guariti: 563; deceduti: 14 – Casi totali nella rsa: 112; casi attualmente attivi presso la Casa Albergo: 0; guariti: 79; deceduti: 33.

In questi ultimi giorni si è registrato un incremento di casi in paese, che ha interrotto la generale tendenza delle settimane precedenti. Invitiamo pertanto a continuare a prestare attenzione a tutte le regole di distanziamento e di auto-protezione, al fine di evitare che il ritorno in zona gialla si traduca in un nuovo ritorno del contagio.

(foto: il sindaco di Lomazzo, Giovanni Rusconi)

