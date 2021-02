GERENZANO – “Siamo lieti di presentarvi il quiz del Palio: “Chi vuol essere Palionario?” Abbiamo pensato di organizzare l’evento in 6 serate: 5 di qualificazione divise per categorie e la finalissima: venerdì 19 febbraio con capitani e vice dei rioni; venerdì 5 marzo per le donne, venerdì 19 marzo papà e figli under 18; venerdì 2 aprile i ragazzi tra i 18 ed i 30 anni; venerdì 16 aprile la “serata libera” e venerdì 30 aprile la finalissima”. Ad annuncialro sono i volontari dell’associazione “I colori di Gerenzano” che organizza il Palio del paese.

“Ad ogni serata potranno giocare due persone per rione, due coppie venerdì 19 marzo, ma tutti quanti potranno partecipare come pubblico. Alla finalissima parteciperanno i due migliori di ogni serata e il migliore per ogni rione, esclusi eventuali già qualificati. La classifica finale deciderà l’ordine della sfilata del prossimo palio. Il quiz si svolgerà totalmente online tramite una piattaforma di video conferenza e spazierà su vari argomenti con alcune domande jolly ed altre su argomenti segreti! Per maggiori info e per giocare rivolgetevi ai vostri capitani”.

(foto archivio: una immagine di una precedente edizione del Palio di Gerenzano)

