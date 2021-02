SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Brutta sorpresa per i volontari, c’era anche il vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo, che lo scorso fine settimana si sono dedicati alla pulizia delle aree adiacenti alla ferroviaria Saronno-Seregno di Trenord, massicciata ferroviaria e zone boschive immediatamente limitrofe fra il confine saronnese e il cerianese Parco delle Groane. Oltre alla “solita” sporcizia hanno trovato anche diverse siringhe usate, segno che i tossicodipendento sono tornati nella zona, dopo qualche mese di “tregua”.

“Anche nei freddi giorni della merla, non ci siamo tirati indietro con la bonifica e il presidio presso i boschi del Parco Groane.

Abbiamo svuotato i fossi a lato della ferrovia Saronno-Seregno, usati dagli spacciatori magrebini come discarica personale.

Abbiamo riempito un camion e mezzo di rifiuti e trovato qualche siringa. Ma nulla in confronto a prima quando i rifiuti erano tonnellate e le “spade” centinaia. Segno che il “Bosco della droga” non esiste più ma che allo stesso tempo non dobbiamo abbassare la guardia!” dice Cattaneo.

Nel periodo natalizio nel Bosco della droga i volontari avevano anche portato un simbolico presepe.

(foto: Dante Cattaneo durante le pulizia del verde lungo la Saronno-Seregno)

