Ospedale, l’assessore Moratti: “Bandi per due primari, collaborazione con Università e finanziamenti anche per 2021”

SARONNO – Nel servizio del TgR dedicato all’ospedale di Saronno sono arrivate le prime risposte sui problemi dell’ospedale di Saronno rimarcati dalla lettera dei 19 sindaci (di tutti gli schieramenti politici e dei comuni in provincia di Como, Varese, Milano e Monza e Brianza, con capofila Augusto Airoldi e Paolo Pavan, che chiedono sicurezze sul futuro del presidio).

L’assessorato Moratti ha confermato che non è in programma nessun ridimensionamento del presidio di piazzale Borrella.

Ma non solo è anche entrata nello specifico: “I finanziamenti regionali per reclutare il personale necessario sono stati assegnati nel 2020 e sono stati rinnovati per il 2021. Nel mese di febbraio si svolgeranno i concorsi per i primari di Pronto Soccorso e di Medicina interna. I bandi per le altre figure sono sempre aperti. La direzione aziendale ha inoltre avviato contatti con Università di Varese per cercare di rafforzare il rapporto di collaborazione con le Scuole di Specializzazione”.

(foto: l’assessore al welfare Letizia Moratti)