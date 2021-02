COGLIATE – Sfida alla crisi dovuta all’emergenza coronavirus, alle “Zone” rosse, arancioni e gialle ed ai lockdown: come a Saronno dove a fronte di molte chiusure proprio di recente ha aperto un nuovo bar, anche a Cogliate si prova ad andare contro corrente.

“Una nuova e giovane attività è nata a Cogliate! Si tratta di Legnani wine & flowers – ad annunciare la positivia novità è personalmente il sindaco cogliatese, Andrea Basilico, andato a portare un augurio, personale ed a nome della comunità, al “coraggioso” commercinte – Un grosso in bocca al lupo a Cesare Legnani, che ha creato questa incredibile “bomboniera” in cui trovare prodotti di qualità altissima. È riuscito a coniugare perfettamente la storica attività di famiglia alla sua passione per il vino. Merita una visita, tanto per la bellezza degli spazi quanto per la qualità dei prodotti”.

(foto: da sinistra, il titolare della nuova attività, Cesare Legnani, con il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico)

