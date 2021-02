SARONNO / TRADATE – Brutta avventura, nella mattinata di ieri, per un 35enne che stava viaggiando sul Saronno-Tradate di Trenord: è stato aggredito ed è sceso sanguinante alla stazione ferroviaria di Locate Varesino per chiedere aiuto. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e sul posto sono accorse una ambulanza della Croce rossa ed una pattuglia della polizia locale. Erano le 11.30: l’uomo è stato trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicato, è apparso in stato confusionale e con alcune contusioni ma non in gravi condizioni.

Stava andando a Varese per tornare a casa sua in Valcuvia: a quanto pare mentre si trovava sul treno è stato avvicinato da tre sconosciuti che pretendevano la consegna del portafoglio e del telefonino: c’è stata una collutazione, alla fine è sceso a Locate, senza che riuscissero a rapinarlo. Sono adesso in corso le indagini per trovare i malviventi.

(foto archivio: polizia ferroviaria alla stazione di Saronno centro)

