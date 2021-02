SARONNO – CESANO MADERNO – È iniziato tutto sabato sera tra le vie di Cesano Maderno quando un’autovettura, Alfa Romeo Giulietta, non si è fermata all’alt intimato dai carabinieri ed è scappata a forte velocità. E’ iniziato un inseguimento a folle velocità che si è concluso fortunatamente senza tragiche conseguenze, nelle vie affollate del centro di Saronno.

L’auto è andata a sbattere contro le rastrelliere per biciclette presenti nella zona pedonale dove, a quel punto, i tre uomini a bordo sono scesi per proseguire la loro fuga a piedi. Uno riesce a scappare mente gli altri due vengono raggiunti e bloccati dai carabinieri dopo un’assurda corsa tra le vie pedonali del centro che si conclude con l’applauso dei cittadini che hanno assistito spaventati a tutta la scena. Gli stessi cittadini che hanno registrato con i propri cellulari il video dell’inseguimento hanno aiutato gli uomini dell’Arma a ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

Le indagini proseguono per identificare il terzo uomo presente a bordo dell’autovettura.

Arrestati entrambi per resistenza a pubblico ufficiale, l’udienza di convalida il Tribunale di Busto Arsizio ha disposto per entrambi misura cautelare degli arresti domiciliari.