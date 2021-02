SARONNO – Lo scenario è sempre lo stesso in centro o in periferia. Il fumatore arriva all’ultima boccata e poi come se nulla fosse butta il mozzicone per terra. Negli ultimi giorni però, almeno in 6 casi, sono entrati in azione gli agenti della polizia locale in borghese che l’hanno sanzionato. Hanno applicato la normativa regionale del 2006 in materia ambientale che per questo tipo di infrazione prevede una multa di 100 euro. I controlli sono stati realizzati sia nella zona a traffico limitato (corso Italia, piazza Portici) sia in zone a ridosso del centro come via San Giuseppe sia in zone residenziali come via Carugati.

A ritrovarsi con il verbale dei vigili due anziani, due ventenni e due trentenni. Ad essere sanzionati sono stati 4 maschi ed 2 femmine. Nessuno ha polemizzato o criticato l’operato degli agenti in borghese. Anzi la maggior parte di loro si è scusato della disattenzione compiuta. I controlli sono stati realizzati in diversi orari, l’ultima ad esempio è stata emessa sabato nella tarda mattinata.

