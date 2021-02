SARONNO – Continua a fare discutere l’episodio del tardo pomeriggio di sabato a Saronno quando una vettura con due marocchini in fuga è piombata nel centro pedonale, in corso Italia, rischiando di travolgere i passanti e creando il panico. Gli stranieri sono stati arrestati e per il momento posti ai domiciliari.

Dante Cattaneo, vice sindaco di Ceriano Laghetto e da sempre in prima linea contro lo spaccio di droga nei boschi della zona ricorda la “grande paura, fortunatamente senza feriti, sabato intorno alle 18 in corso Italia nello Zt di Saronno dove un’Alfa Romeo Giulietta è piombata sulla folla a grande velocità, dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri. I due sono stati arrestati dopo essersi schiantati contro un albero del centro. Quando le auto dei carabinieri sono ripartite a sirene spiegate, la tensione si è sciolta in un lungo applauso dei cittadini”.

Rimarca Cattaneo: “A questo plauso io mi unisco: grazie ai carabinieri di Cesano Maderno, Desio e Saronno e alla polizia locale per aver ripulito, ancora una volta, le nostre strade. L’immigrazione di questi ultimi anni ha creato una situazione esplosiva con la presenza di giovanissimi marocchini, tunisini e algerini, anche pregiudicati, senza regole e spesso strafatti di coca, in cerca di facili guadagni con il business della droga. Che come si è visto ieri non colpisce solo chi è vittima di questa piaga, ma ammorba l’intera società. Spero che i due che erano a borso della Giulietta abbiano una pena esemplare, ma ricordiamoci che i principali responsabili sono i loro “mandanti” politici”.

02022021