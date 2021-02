SARONNO – “Se ne avessi avuto la possibilità sarei stata la Presidente di una struttura che vuole crescere e migliorare sempre di più la qualità dei servizi di cura offerti ai nostri anziani, come è giusto che sia avvicinandosi al tramonto della vita terrena”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno firmata da Cristiana Dho in merito alla nominata del nuovo presidente Focris, Tommaso Mascarello, resa necessaria dall’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di presidente della fondazione che gestisce la casa di riposo intercomunale.

“Passo informalmente il testimone a Tommaso Mascarello, persona attenta, sensibile e capace, con la convinzione che insieme a Obiettivo Saronno, alla maggioranza e al sindaco Augusto Airoldi, riuscirà a condurre con successo questo importante progetto. Grazie Tommaso per la tua disponibilità. In bocca al lupo! E ricordati sempre che dietro di te c’è una grande squadra che ti sostiene”.

(foto Cristiana Dho e Tommaso Mascarello)