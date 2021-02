SARONNO – Novità all’ospedale di piazza Borella a Saronno; se ne parlava da almeno vent’anni e adesso c’è un nuovo ingresso per i pedoni. Non più dalla portineria, dove passano anche le auto e le ambulanza ma sfruttando, almeno provvisoriamente, gli spazi dell’ex bar che è ancora in attesa di un nuovo gestore e dunque provvisoriamente chiuso. Per entrare a piedi dunque si passa dalla porta a vetro che immette nel salone del bar, accanto alla cappella votiva. E poi si esce proprio da quella che era la porta del bar dell’ospedale e ci si trova nel giardino dell’ospedale, vicino al padiglione centrale. Il tutto con adeguata cartellonistica.

Un modo per riorganizzare l’accesso all’ospedale ed evitare assembramenti in questo periodo di emergenza per il coronavirus. Per ora l’accesso pedonale è aperto nei giorni feriali ed in orario diurno, quando l’andirivieni è maggiore.

(foto: ingresso da piazza Borella ed uscita nel giardino dell’ospedale, con passaggio nell’ex salone del bar. Ecco il nuovo accesso pedonale all’ospedale di Saronno)

02022021