CISLAGO – Auto contro moto, un giovane centauro è finito questa sera al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. L’incidente si è verificato in via Cesare Battisti a Cislago, ovvero nel tratto cislaghese dell’ex statale Varesina, nei pressi dell’incrocio che porta al centro del paese, via 4 novembre. Erano le 18.10: sul posto sono accorsi i carabinieri del vicino comando locale. C’è stata la chiamata al 118, il centralino che coordina le emergenze sanitarie in Lombardia ed è stata fatta convergere sul posto una ambulanza della Misericordia di Arese il cui equipaggio si è preso cura del ferito, un ventenne.

Il ragazzo è stato trasferito dunque al nosocomio saronnese per le cure del caso e gli accertamenti medici, le sue condizioni comunque non risultano essere preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi sempre sulla Varesina)

02022021